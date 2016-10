Frühstück für Unternehmer

Spandau.

Das 60. Unternehmerfrühstück der Vereinigung Wirtschaftshof findet am Dienstag, 8. November von 7.30 bis 9.30 Uhr in der Restaurant-Bar MeilenStein, Am Juliusturm 104, statt. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 9,50 Euro. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um verbindliche Anmeldung bis zum 3. November unter333 65 91 oder per E-Mail unter info@wirtschaftshof-spandau.de gebeten.