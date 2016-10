Information über Food Assembly

Berlin: KlimaWerkstatt Spandau |

Spandau. Die Food Assembly in der Wilhelmstadt stellt sich am 12. Oktober von 17 bis 18 Uhr in der KlimaWerkstatt Spandau, Mönchstraße 8, vor. Immer mehr Menschen wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt, wo sie herkommen und wer sie herstellt. Was liegt da näher, als die Erzeuger während des Einkaufs persönlich danach zu fragen? Die Idee der Food Assemblies macht es möglich. Durch eine Internetplattform, kombiniert mit einem wöchentlichen Bauernmarkt, sollen bäuerliche Familienbetriebe und der Endverbraucher in direkten Kontakt gebracht werden. CS