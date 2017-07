Berlin: Zitadelle Spandau |

Haselhorst. Der diesjährige Nachtmarkt auf der Zitadelle findet am Sonnabend, 5. August, von 18 Uhr bis Mitternacht statt. Laut Veranstalter Trinitiymusic werden Sammler, Trödler und Sommernachtsliebhaber auf ihre Kosten kommen. Erstmals kooperiert Trinitymusic mit dem Unternehmen Events, das den Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße in Mitte organisiert. Der Eintritt zum Nachtmarkt kostet 2,50 Euro. CS