Spandau ist neuer Vorreiter für Berlin

Mit dem Beschluß vom 29. August 2017 hat der Berliner Senat erstmals eine Immobilien- und Standortgemeinschaft als Rechtsverordnung eingerichtet

Hr. Sven-Uwe Dettmann eröffnete als sogenannter Aufgabenträger seiner Stadt Spandau am Mi., 27.09.2017 die Pressekonferenz. Mit dem Sloganmöchte man die Gäste in der Altstadt Spandau vervielfacht sehen.Nach einer kurzen Ausführung einzelner Akteure zur Entstehung dieser Initiative (mit Regelwerk), wurden auch die wichtigen Aufgaben als Ergänzung weiterer Programme vorgestellt: Beseitigung von Zigarettenstummeln an Baumscheiben, Graffiti-Schmierereien & Schneeanhäufungen vor Gewerbetüren.Die vortragenden Sprecher zeigten sich jedoch trotz Erfahrungswerten mit der Umsetzung dieser Tätigkeitsfelder sehr zuversichtlich, da bereits die Vollfinanzierung für die nächsten 5 Jahren vorliegt. In der nächsten Woche soll die Steuerungsrunde mit ihren Arbeiten beginnen. NetzStamm mit seinen 1.638 Spandauer Betrieben wünscht den Initiatoren einen guten Start.Weitere Informationen:Sven-Uwe Dettmann- Geschäftsführer -Partner für Spandau Gesellschaft für Bezirks-Marketing mbHTel.: 030 / 36 75 72 61info@partner-fuer-spandau.de