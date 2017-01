Berlin: Dorfkirche Heiligensee |

Heiligensee. Der Mann hat schwarzen Humor: Zu einer Krimilesung der anderen Art lädt Stephan Hähnel am Montag, 6. Februar, um 15 Uhr in den Stall der Dorfkirche, Alt-Heiligensee 45, ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des offenen Nachmittags in der Dorfkirche statt. Der Eintritt ist frei. bm