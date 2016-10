Spektakuläre Artistik in Berlin-Heiligensee

Circus William der Gebrüder Wille in Heiligensee am Dachsbau......Deniro Wille mit seinen 2 neuen Artistik-ActsPerfektion neu einstudiert an der POLE-Stange von Deniro Wille. Kraftvoll anmutig zeigt der junge Künstler mit 19 Jahren seine Artistik an der Stange. Geschmeidig fast spielerisch erklimmt er die Stange und vollbringt atemberaubende Artistik.Ebenso ist der aus RTL Supertalent bekannte Künstler auch mit seiner Schlappseilartistik zu erleben.Berlin-HeiligenseeAm Dachsbau03.11.2016 bis 20.11.2016Vorstellungen******************************Do.+ Fr. 17.00 UhrSa. 15.00 + 19.00 UhrSo. 14.00 UhrMo. + Di. + Mi. keine VeranstaltungDo. Familientag 10,00 EUR pro Person auf allen Plätzen (außer Loge und Sperrsitz)Sa. 19.00 ein Kind hat freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen.Tierschau + Vorverkauf täglich von 10 - 12 Uhr an der Circuskasse.Ermäßigungskarten in allen Geschäften erhältlich. Zelt ist gut temperiert!Info-Tel.: 0172-3946771Ticket-Hotline: 0172-3946771Zeltanlagen sind angenehm temperiert.Aus Tschechien, der goldenen Stadt: Prag,sehen wir Marketa die unsere Zuschauer mit 2. Show Acts begeistern wird: Mit einer rasanten Hula-Hoop Darbietung mit bis zu 25 Ringen. Zum anderen verzaubert diese Artistin auch am Schwungtrapez hoch unter der Circuskuppel.Willes Tierwelt darf nicht fehlen:Roberto Wille ist ein Garant für erstklassig zusammengestellte Tierdressuren, neben Dressurschöpfungen „1001 Nacht mit 10 weißen Kamelen“ begeistert er mit einer Dressur von „Zebras mit Antilopen“. Einmalig. Faszinierend.Manuel Wille präsentiert eine artenreiche Raubtierdressur. „Im Spiel mit den gefährlichen Großkatzen“ vereint er in der Manege die Wappentiere des Circus William: „Weiße Löwen, weisse Tiger, Berberlöwen und sibirische Tiger“ versprechen eine vielseitige und atemberaubende Raubtierdressur. Manuel Wille setzt auf Respekt und Anerkennung. Die Gefährlichkeit dieser Darbietung mit Raubtieren ist nicht zu unterschätzen.Roberto & Markus Wille sind stolz darauf, 10 weiße Kamele in der Manege zu präsentieren. Ein großes Orientalisches Schaubild schließt sich an. Tänzerinnen inmitten des Publikums, ein „Fliegender Teppich“unter der Circuskuppel, wo atemberaubende Feuerspiele stattfinden. Schlangen mit einer Gesamtlänge bis zu 5 m und 100kg schwer vervollständigen das große Szenario „1001und eine Nacht“.Der große Marstall des Circus William wird von Markus & Roberto Wille präsentiert, edle Friesenhengste und rassige Araber, das sind nur einige Dressuren mit Pferden aus dem Marstall des Circus William. Spektakuläre Steiger und Da Capos runden diese Darbietungen ab.Dies und vieles mehr im Circus William...........Gebrüder Wille hier wird Circus zum Erlebnis für die ganze Familie.