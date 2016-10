Williams Weihnachtscircus präsentiert "Im Zauber des Winters"

„Magisch, Spektakulär und Tierreich das ist Williams Weihnachtscircus“



„Im Zauber des Winters” hier verlassen alle verzaubert und erstaunt zugleich das Zelt“ Im Weihnachtlichen Ambiente mit angeschlossener Restauration und Kinderparadies wird es in den mollig warmen Zeltanlagen so richtig gemütlich. Hier wird der Alltag vergessen, wenn es nach frischen Waffeln, dem traditionellen Popcorn oder auch nach Zuckerwatte duftet. Für die Großen ist mit Glühwein für warme Stimmung vorgesorgt.



Spielzeiten:

Berlin – Hohenschönhausen

Landsberger Allee / Schalkauer Str.

17.12.2016 – 08.01.2017



Festliche Premiere 17.12.2016 um 17:00 Uhr

Täglich 17:00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertags nur um 15:00 Uhr

24.12.2016 keine Veranstaltung



Premiere: 17.12. 17:00 Uhr

(1 Kind frei bei 1 zahlendem Erwachsenen)



Montags & Donnerstags = Familientage

(10,- €uro auf allen Plätzen ausser Loge & Sperrsitz)



Ticket-Hotline: 0172 - 3946771

Vorverkauf täglich an der Kasse von 10:00 - 12:00 Uhr

Die Zeltanlagen sind gut geheizt



Infos: www.Circus-William.eu





13 Jahre Weihnachtscircus der Gebrüder Wille in Berlin Hohenschönhausen an der Landsberger Allee/Schalkauer Str. setzt auch ein immer neu zusammengestelltes Programm vorraus.



Gebrüder Wille haben sich viel Gedanken gemacht und das Programm „Im Zauber des Winters" zusammengestellt:



Aus Ungarn kommen die Spektakulären Illusionisten „Veres Illusion“ passend zur Jahreszeit werden die Besucher verblüfft sein, wie sehr hier gezaubert wird.



„Magic Moments“ auch beim rasanten Kleiderwechsel …… Hier wurde schon von so mancher Frau die Frage gestellt “Wie geht denn so etwas.“



Perfektion neu einstudiert an der POLE-Stange von Deniro Wille. Kraftvoll anmutig zeigt der junge Künstler mit 19 Jahren seine Artistik an der Stange. Geschmeidig fast spielerisch erklimmt er die Stange und vollbringt atemberaubende Artistik.



Ebenso ist der aus RTL Supertalent bekannte Künstler auch mit seiner Schlappseilartistik zu erleben.



Aus Tschechien, der goldenen Stadt: Prag,sehen wir Marketa die unsere Zuschauer mit 2. Show Acts begeistern wird: Mit einer rasanten Hula-Hoop Darbietung mit bis zu 25 Ringen. Zum anderen verzaubert diese Artistin auch am Schwungtrapez hoch unter der Circuskuppel.



Willes Tierwelt darf nicht fehlen:



Roberto Wille ist ein Garant für erstklassig zusammengestellte Tierdressuren, neben Dressurschöpfungen „1001 Nacht mit 10 weißen Kamelen“ begeistert er mit einer Dressur von „Zebras mit Antilopen“. Einmalig. Faszinierend.



Manuel Wille präsentiert eine artenreiche Raubtierdressur. „Im Spiel mit den gefährlichen Großkatzen“ vereint er in der Manege die Wappentiere des Circus William: „Weiße Löwen, weisse Tiger, Berberlöwen und sibirische Tiger“ versprechen eine vielseitige und atemberaubende Raubtierdressur. Manuel Wille setzt auf Respekt und Anerkennung. Die Gefährlichkeit dieser Darbietung mit Raubtieren ist nicht zu unterschätzen.



Roberto & Markus Wille sind stolz darauf, 10 weiße Kamele in der Manege zu präsentieren. Ein großes Orientalisches Schaubild schließt sich an. Tänzerinnen inmitten des Publikums, ein „Fliegender Teppich“unter der Circuskuppel, wo atemberaubende Feuerspiele stattfinden. Schlangen mit einer Gesamtlänge bis zu 5 m und 100kg schwer vervollständigen das große Szenario „1001und eine Nacht“.



Der große Marstall des Circus William wird von Markus & Roberto Wille präsentiert, edle Friesenhengste und rassige Araber, das sind nur einige Dressuren mit Pferden aus dem Marstall des Circus William. Spektakuläre Steiger und Da Capos runden diese Darbietungen ab.



Dies und vieles mehr 2016/2017 in Williams Weihnachtscircus der Gebrüder Wille