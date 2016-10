Heiligensee.

Der Circus „William“ aus Müncheberg gastiert in Heiligensee, Am Dachsbau. Vorstellungen gibt es bis zum 20. November donnerstags und freitags um 17 Uhr, sonnabends um 15 und 19 Uhr sowie jeden Sonntag um 14 Uhr. Karten kosten zwischen 10 und 30 Euro an der Zirkuskasse oder unter

0172/394 67 71.