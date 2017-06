Dorenburg: Organisationstalent für unvergessliche Erinnerungen

Nichts prägt sich besser ein als ein gelungenes Event auf höchstem Niveau. Der Hauptteil des Lebens verläuft in Routine und nach Protokoll, oft erlebt und schnell vergessen. Das atemberaubende Fest, die perfekt organisierte Tagung bzw. Sitzung, das glamouröse internationale Abendessen, die erfolgreiche Konferenz bleiben im Gedächtnis und machen in der Erinnerung glücklich. Genau dafür zeichnen Anja Dorenburg und Lars Lehmann sich verantwortlich.

Anja Dorenburg weiß, wie wichtig die perfekte Organisation für internationale Government Events und Tagungen sind. Ihre berufliche Vita hat sie mit allem ausgerüstet, um auch Ihre nächste Veranstaltung so wirkungsvoll wie möglich zu inszenieren. Das alles bei höchster Diskretion. Die dorenburg | event & catering GmbH lebt von den Erfahrungen eines Profis auf, der sein Handwerkszeug von der Pike auf erworben hat. Anja Dorenburg ist in den besten Hotels ausgebildet worden und hat rund um den Globus in Häusern der Luxusklasse gearbeitet. Ihre letzte Station, vor der Gründung der dorenburg | event & catering GmbH , war das exklusive Eventmanagement bei CATERING'S BEST by InterContinental Hotel Berlin. Hier durfte Anja Dorenburg viele politische Organisationen bei der Durchführung von kleinen und großen internationalen Veranstaltungen unterstützen.Die erstklassige Event & Catering Agentur braucht drei Zutaten: Organisation, Diskretion und Einfühlungsvermögen. Anja Dorenburg ist eine perfekte Organisatorin. Ihre Planung ist akribisch, effizient und großzügig. Lars Lehmann, Mitgründer der dorenburg | event & catering GmbH, betrachtet die Dinge durch die Kundenbrille. Als langjähriger Marketing-Leiter eines mittelständischen Unternehmens weiß er, wie niederschmetternd schlecht geplante Events und Tagungen sind; und wie geschäftsfördernd gelungene. Er kennt den richtigen Rahmen für Tagungen, Kongresse, Messen, Kundenveranstaltungen, Produktvorstellungen und Workshops.Wenn sich Talente bekämpfen, entsteht Konkurrenz. Wenn sich Talente verbinden, entsteht ein Unternehmen. Anja Dorenburg und Lars Lehmann haben Ende 2015 den großen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – und ihn nicht bereut. Denn seitdem laufen sie auf Erfolgskurs. Bereits nach einem Jahr mauserte sich die GbR in eine GmbH: Die dorenburg | event & catering GmbH. Das Unternehmen ist ein schönes Beispiel für eine Gründung zum richtigen Zeitpunkt. Der Bedarf nach exzellenten Veranstaltungen war da.dorenburg | event & catering ist in Werder an der Havel ansässig. Von dem idyllisch gelegenen Inselstädtchen aus koordiniert das Team der dorenburg | event & catering GmbH Premium-Veranstaltungen in Berlin, Deutschland und Österreich. Dorenburg und Lehmann kennen ihr Operationsgebiet vom Publikumsmagneten bis zum Geheimtipp auf höchstem Niveau.dorenburg | event & catering verzichtet bewusst auf Referenzen. Die Veranstaltungs- und Cateringprofis wollen die Privatsphäre ihrer in der Öffentlichkeit stehenden Kundschaft wahren. Nur ein Beispiele an dieser Stelle für die vielen gelungenen Veranstaltungen: dorenburg | event & catering hat bereits zum dritten Mal hintereinander das gesamte Catering der internationalen Berliner Mercedes Benz Fashion Week ausgerichtet. Hier ist dorenburg | event & catering auf anspruchsvollstem Niveau gefragt.Events oder Messen. Tagungen oder Sitzungen. Kongresse oder Workshops. Flying Dinner oder auf allen vier Buchstaben. Outdoors oder Indoors. Erleben Sie Ihr Event in unvergesslichen Momenten – made by dorenburg.Aber was ist das ganz besondere an dorenburg | event & catering? Wir haben einen besonderen Schwerpunkt auf den kulinarischen Bereich Ihrer Veranstaltungen. dorenburg | event & catering unterhält keine eigene Küche, sondern organisiert die Küchenmeister. Der eine Caterer kann libanesische Küche oder BBQ wie aus dem Herzen Texas, der andere kann creolische Küche oder Cajun, noch ein anderer ist auf vegan oder Kobe-Rind spezialisiert. Aber keiner kann alles. Aus allen kulinarischen Welten finden wir das Beste für Sie und setzen es zu einer atemberaubenden Kombination zusammen.Doch das ist nicht alles. Von der Garderobe über den mehrsprachigen Service bis zum Barkeeper entstammt der gesamte Personalstab der First-Class-Hotellerie. Auf den Veranstaltungen der dorenburg gibt es nicht nur bestes Essen, sondern auch beste Manieren. Garantiert.Expertise, Feingefühl, Überblick: Das Team der dorenburg | event & catering GmbH hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, eine Größe im Kader der Eventveranstalter zu werden. Dass sie in der ersten Liga mitspielen, haben sie ihrer Branchenkenntnis und ihrer perfekten Kundenbetreuung zu verdanken. dorenburg | event & catering stellt jedem Kunden einen erfahrenen Kundenberater an die Seite. Dieser persönliche Event-Abgeordnete bündelt alle Planungen in seiner Hand und ist Tag und Nacht Ansprechpartner, wenn das große Ganze mal wieder modifiziert werden muss.Ein guter Event-Manager ist ein guter Talentscout. dorenburg | event & catering sammelt die besten Begabungen aus Gastronomie und Unterhaltungsbranche um sich. Anja Dorenburg und Lars Lehmann betreiben Elitebildung im besten Sinne: In dem ihrer Kunden nämlich.Über dorenburg | event & catering GmbHDas Berliner Startup-Team um die Gründer Anja Dorenburg und Lars Lehmann ist Spezialist für Premium-Events für Unternehmen und Privatpersonen. Location, Catering und Service werden in ein jeweils unverwechselbares, exklusives Gesamtkonzept gefasst. Aufgrund kreativer Einschränkung verzichtet dorenburg | event & catering bewusst auf eine eigene Küche. Stattdessen werden für das Gourmet-Catering ausgewählte Köche und Küchen aus Deutschland bis Europa einbezogen. Ergebnis ist die Erfüllunghöchster kulinarischer Qualität. dorenburg stehen deshalb bei Kunden und Gästen für hochexklusive Momente und Erlebnisse.