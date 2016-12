Adventsfeier in Heiligensee mit Scheckübergabe zur Kastration freilebender Hunde in Südeuropa

Hilfe für Hunde im Süden

Scheckübergabe auf Adventsfeier in Heiligensee





Am 17. Dezember veranstaltet der Bundesverband Tierschutz e.V. eine Adventsfeier in der Dorfkirche in Alt-Heiligensee.



Dabei wird ein Scheck von 2000 Euro an den Tierarzt Dr. Fred Willitzkat überrecht. Der Gründer von "Tierärzte im Notdienst in Berlin" kastriert ehrenamtlich im Süden Europas frei lebende Hunde. Dr. Willitzkat, Autor und Drehbuchautor, wird auf der Feier über seine Arbeit sprechen.

Gäste sind herzlich eingeladen.



Termin: 17. Dezember, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Dorfkirche, Alt-Heiligensee 45-45

Veranstalter: Bundesverband Tierschutz