Hippe dreht das Spiel spät

Heiligensee. Im dritten Heimspiel in Folge ist dem Nordberliner SC am Sonntag der dritte Sieg in Folge gelungen. Gegen den BSV Al-Dersimspor aus Kreuzberg hieß es am Ende 2:1. Allerdings kontrollierten die Gäste das Aufeinandertreffen über weite Strecken. Dementsprechend verdient ging Al-Dersimspor auch in Führung (30.). In der Folge behielten die erfahren aufgestellten Gäste die Oberhand, verwerteten ihre Chancen aber nicht. Das rächte sich als Nordberlins Konditionsvorteile in der Schlussphase zum Tragen kamen und Hippe (78., 88.) das Spiel drehte.



Kommenden Sonnabend wartet beim SV Empor (14 Uhr, Jahn-Sportpark) mal wieder ein Auswärtsspiel auf die Nordberliner.

