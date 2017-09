Berlin: Wassersportgemeinschaft Heiligensee |

Die Wassersportgemeinschaft (WSG) Heiligensee lädt am Sonntag, 17. September, auf ihrem Gelände am Lubminer Pfad 13 zum Tag der offenen Tür. Von 11 bis 15 Uhr haben Besucher Gelegenheit, den Verein kennenzulernen. Kanusport für die ganze Familie – unter diesem Motto bietet die WSG für Jung und Alt ein Programm für alle Wassersportbegeisterten. Auch Anfänger können sich am 17. September informieren und einfach mal reinschnuppern: So kann das Paddeln zunächst auf dem Trockenen ausprobiert werden, bevor man sich im Anschluss einer kleinen gemeinschaftlichen Runde auf dem Niederneuendorfer See anschließt. Nähere Informationen zum Tag der offenen Tür sowie den Angeboten des Klubs gibt es unter www.wsg-heiligensee.de