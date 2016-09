NBSC verliert 0:3 bei Empor

Heiligensee. Der Nordberliner SC hat sein Auswärtsspiel gegen den SV Empor am vergangenen Samstagnachmittag mit 0:3 verloren. Der NBSC steht nach dieser Niederlage in der Tabelle der Berlin-Liga jetzt auf dem Platz. Weiter geht es für den Nordberliner SC am kommenden Sonntag. Es steht ein Heimspiel gegen

den SC Staaken an. Anstoß der Berlin-Liga-Begegnung ist um 12.30 Uhr am Elchdamm.

