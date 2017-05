Wanderpaddler laden ein: Stand-Up-Paddeln ausprobieren

Heiligensee. Der Kanuverein Wander-Paddler-Havel (WPH) öffnet am Sonnabend, 13. Mai, sein Vereinsgelände in Alt-Heiligensee 112.

Weitere Infos unter www.wanderpaddler-havel.de

An diesem Tag können sich alle Besucher über das vielfältige Vereinsleben informieren und obendrein kulinarisch verwöhnen lassen. Und sie dürfen diverse Angebote nutzen: an Land die Trendsportart Slagline ausprobieren, kickern und Tischtennis spielen oder auf dem Wasser das Stand-Up-Paddeln, eine Fahrt mit dem Kajak oder dem Wanderkanadier wagen.Neue Mitglieder sind im Verein willkommen, es gibt auch eine Kinder- und Jugendabteilung. Am Tag der offenen Tür beginnt das Programm für den Nachwuchs um 9.30 Uhr und dauert bis zirka 13.30 Uhr; Erwachsene sind von 14.30 bis 17.30 Uhr willkommen. Die Anmeldung erfolgt unter431 31 22 oder geschaeftsstelle@wander-paddler-havel.de Der 90 Jahre alte Verein Wander-Paddler-Havel erhielt im Jahr 2015 den Zukunftspreis des Berliner Sports und 2016 den Silbernen Stern des Sports vom Deutschen Olympischen Sportbund.