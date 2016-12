Ein altes Märchen neu erzählt: Ferienkinder erarbeiten gemeinsam ein Stück

Berlin: Alte Apotheke |

Heinersdorf. Einen Theaterworkshop veranstaltet das Nachbarschaftshaus Alte Apotheke in den kommenden Winterferien. Dafür können Kinder bereits jetzt angemeldet werden.

Für den Workshop können Kinder umgehend per E-Mail an theaterworkshop@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de angemeldet werden. Über diesen Kontakt gibt es auch weitere Infos.

Willkommen sind Grundschulkinder, die in den Ferien nicht verreisen und etwas Besonderes erleben möchten. Unter Anleitung der Theaterpädagogin Beatrice Ellinger und der Bühnenbildnerin Simone Schüppler erarbeiten sie gemeinsam ein Stück. Geprobt wird „Die Schneekönigin“.Die Kinder werden auch Kostüme und das Bühnenbild basteln. Jeden Tag gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Die entstandene Inszenierung wird zum Ende des Workshops aufgeführt. Dazu sind Freunde, Verwandte und Bekannte eingeladen. Der Workshop findet vom 30. Januar bis zum 4. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Geprobt und gebastelt wird in der Romain-Rolland-Straße 112. Am letzten Tag um 11 Uhr wird das Stück dann aufgeführt.