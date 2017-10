Irish Folk am 21.10. in Heinersdorf

The Leprechauns (Irish Folk) + Guests im Margarethen-Saal an der Heinersdorfer Kirche21.10. ab 20 Uhr, Eintritt frei mit SpendeSeit inzwischen 7 Jahren spielen die Leprechauns aus Berlin zusammen. Am 21. Oktober sind sie endlich wieder in einem Konzert in Berlin zu hören, dieses Mal sogar mit Gästen. The Leprechauns machen traditionelle irische Musik mit Geige, Bodhran, Flöte und Gitarre. Sie werden als Band und mit ihren Gästen bekannte und weniger bekannte Songs und Tunes von der grünen Insel spielen. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über Spenden. Für Getränke ist gesorgt.