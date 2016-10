Heinersdorf.

Die „Alte Apotheke“ in der Romain-Rolland-Straße 112 lädt am 16. Oktober zu einem neuen Paartanzkurs ein. Willkommen sind Paare, die von 11 bis 13 Uhr das Tanzen erlernen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nach einer Einführung in klassische Tänze wie Walzer, Rumba und Cha-Cha-Cha werden exotischere wie Swing und Tango vermittelt. Weitere Informationen unter21 98 29 70 oder über den E-Mail-Kontakt nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de