Auch in den Ferien geöffnet

Heinersdorf.

Auch wenn Ferien sind, der Schülerklub an der Wendeschleife der Straßenbahnendhaltestelle M2 ist trotzdem fast jeden Werktag geöffnet. Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr. Nur am Mittwoch ist geschlossen. An diesem Wochentag findet jeweils ein Ausflug mit angemeldeten Kindern statt. So geht es am 2. August zum Beispiel in das Sommerbad Pankow, am 9. August in das Jumphouse Berlin und am 16. August in den Waldhochseilgarten Jungfernheide. Weitere Informationen zum Ferienprogramm im Schülerclub gibt es auf http://asurl.de/13g9