Dorffest an der Wendeschleife

Heinersdorf.

Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf feiert am Wochenende ihr Dorffest. Es findet am 1. Juli von 15 bis 22 Uhr auf dem Gelände in der Romain-Rolland-Straße 158 an der Wendeschleife der Straßenbahn statt. Neben Bastelangeboten und einem Mach-Mit-Zirkus gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und eine Tombola. Außerdem hat jeder die Möglichkeit, von einer Hebebühne aus einen Blick über den Ortsteil zu genießen. Auch in diesem Jahr fließen die Einnahmen und Spenden, die beim Fest zusammenkommen, in die weitere Verschönerung des Dorfes. Weitere Informationen auf www.zukunftswerkstatt-heinersdorf.de