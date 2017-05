Heinersdorf.

Einen Sonntagsbrunch veranstaltet die Zukunftswerkstatt Heinersdorf am Sonntag, 21. Mai, ab 10 Uhr. Wer etwas zum Treffen in der Alten Apotheke in der Romain-Rolland-Straße 112 beitragen möchte, trägt sich im Internet auf http://asurl.de/138d in eine Liste ein. Kinder können im Kinderraum des Hauses spielen.