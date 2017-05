Heinersdorf.

Unter dem Motto „Per Rad nach Malchow“ lädt die Zukunftswerkstatt Heinersdorf am 21. Mai zu einer Kieztour für Familien ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Spielplatz an der Ecke Malchower Straße und Wildstrubelpfad. Von dort aus wird durch die Malchower Aue geradelt. Ziele des Ausflugs sind die Naturschutzstation Malchow mit Storchennest und die Grüne Schule mit ihrer Tierfarm. Weitere Informationen unter

21 98 29 70.