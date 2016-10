Heinersdorf.

Einen Sonntagsbrunch veranstaltet die Zukunftswerkstatt Heinersdorf am 23. Oktober. Willkommen in der Alten Apotheke, Romain-Rolland-Straße 112, sind ab 10 Uhr Nachbarn, die mit anderen brunchen möchten. Wer teilnehmen möchte, trägt sich auf http://asurl.de/12w- in eine Liste ein und kommt dann einfach vorbei. Kinder sind ebenfalls willkommen. Sie können im Kinderraum auch spielen.