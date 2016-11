Tipps für die kleinen Notfälle

Heinersdorf.

Tipps für kleine Notfälle im Alltag erhalten Eltern am 16. November von 18.30 bis 21.30 Uhr in einem Kompaktkurs „Erste Hilfe am Kind“ in der Alten Apotheke, Romain-Rolland-Straße 112. Viele Eltern sind sich nicht sicher, wie sie in Notsituationen am besten ihren Kindern helfen sollten. Editha Künzel bietet deshalb diesen speziellen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern an. Dieser umfasst neben einem Vortrag auch praktische Übungen. Anmeldung unter21 98 29 70 oder per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de