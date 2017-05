Heinersdorf.

Eine Rentenberatung findet am 1. Juni in der Alten Apotheke statt. Gesprächspartner für Ratsuchende ist der Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung, Manfred Oberüber. Von 15 bis 17 Uhr berät er zur Alters- Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-, Unfall- und Witwenrente. Die Beratung in der Romain-Rolland-Straße 112 ist kostenlos, eine Spende ist willkommen. Anmeldung unter21 98 29 70 oder per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de