Heinersdorf.

Ein neuer Yoga-Präventionskurs beginnt am 6. Januar um 17.30 Uhr in der Alten Apotheke in der Romain-Rolland-Straße 112. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer, wie sie die Erlebnisse einer ereignisreichen Woche hinter sich lassen und innere Ruhe finden können. Menschen mit und ohne Vorkenntnisse sind willkommen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken und eine Decke. Geleitet wird der Kurs von der Yogalehrerein Ann-Kathrin Stoll. Weitere Informationen und Anmeldung auf http://asurl.de/1370