Viertelmarathon durchs Dorf

Heinersdorf.

Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf organisiert erneut einen Viertelmarathon. Der Lauf soll am 9. September quer durch den Ortsteil stattfinden. Der Startschuss für die 10,55 Kilometer lange Strecke fällt um 13 Uhr. Um 14 Uhr können Staffeln über die gleiche Strecke an den Start gehen. Um 15.30 Uhr startet ein Bambini-Lauf für Kinder. Erwachsene werden um fünf Euro Teilnahmegebühr gebeten. Kinder bis 14 Jahre gehen kostenlos an den Start. Zum Viertelmarathon sind aber nicht nur Läufer willkommen, es werden noch dringend Streckenposten gesucht. Wer die Organisatoren unterstützen möchte, meldet sich möglichst rasch per E-Mail sport@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de oder unter

21 98 29 70.