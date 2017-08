Bezirksamt prüft Reparatur der Beleuchtung am Spielplatzweg

Hellersdorf. Das Bezirksamt will die Beleuchtung auf dem sogenannten Lubminer-Spielplatz im Herbst reparieren lassen. Der Schulweg für Grundschüler soll dadurch sicherer gemacht werden.

Eine öffentliche Beleuchtung gibt es zwar an dem Weg am Spielplatz zwischen Lubminer Straße und Teterower Ring. Diese ist aber seit mehreren Jahren schon außer Betrieb. Den Weg nutzen viele Kinder der Grundschule an der Wuhle. Die Bezirksverordnetenversammlung beschloss deshalb Anfang des Jahres, das Bezirksamt solle dafür sorgen, dass die Beleuchtung wieder instandgesetzt wird.Das Bezirksamt ließ inzwischen die Beleuchtung prüfen und gab in einem Bericht an die BVV die Ergebnisse bekannt. Danach gibt es an dem Weg insgesamt zehn Leuchten, von denen zwei starke Beschädigungen an den Köpfen haben. Diese Lampenköpfe müssen ersetzt werden. Gegenwärtig ist das Grünflächenamt dabei, die Reparaturkosten zu ermitteln. Anschließend sei noch zu klären, ob die Mittel für die Reparaturen im Bezirkshaushalt noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Danach könnte die Reparatur erfolgen. Das wird allerdings frühestens im Herbst der Fall sein.