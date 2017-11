Berlin: OSZ Rahel Hirsch |

Hellersdorf. Über alternative Wege zum Abitur informiert eine Veranstaltung am Donnerstag, 16. November, von 18 bis 20 Uhr in der Rahel-Hirsch-Schule, Peter-Weiss-Gasse 8. An dem Oberstufenzentrum Gesundheit/Medizin gibt es eine Sekundarstufe II, an der Schüler die Hochschulreife erlangen können. Um Schülern diesen Weg zu ermöglichen und zu erleichtern, arbeitet das OSZ mit der Caspar-David-Friedrich-Schule, der Georg-Klingenberg-Schule und der Konrad-Wachsmann-Schule zusammen. hari