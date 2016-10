Berlin: Best-Sabel Grundschule Kaulsdorf |

Kaulsdorf. Die Best-Sabel-Grundschule, Wernerstraße 48, lädt am Sonnabend, 8. Oktober, von 10 bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Schüler zeigen Arbeiten aus dem Werk- und Technikunterricht. In einer Ausstellung unter dem Titel „Lichtblicke“ sind Experimente und Bastelarbeiten von Schülern zu sehen. Schwerpunkte der Grundschule in privater Trägerschaft sind die Naturwissenschaften, Werken/Technik und Informatik. hari