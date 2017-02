Best-Sabel-Grundschule stellt sich vor

Kaulsdorf.

Eltern und Kinder können sich am Sonnabend, 25. Februar, von 9 bis 12 Uhr über das Schulleben in der Best-Sabel-Grundschule, Wernerstraße 48, informieren. Der Tag der offenen Tür steht unter dem Motto „Meine ersten Schritte in der Schule und im Hort“. Mittels Videosequenzen erleben die Besucher den Ablauf einer typischen Unterrichtsstunde. In den Räumen der ersten Klassen sind Lehr- und Übungsmaterialien zu sehen. Mehr Infos unter www.best-sabel.de/grundschule/kaulsdorf