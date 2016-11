Beste Berliner Abschlussarbeit

Hellersdorf. Lars Feikert von der Alice Salomon Hochschule wurde mit dem Tiburtius-Preis 2016 für die beste Abschlussarbeit an Berliner Hochschulen ausgezeichnet. Seine Masterarbeit nimmt eine empirische Analyse zu den Erfolgen psychosozialer Online-Beratungsstellen für Jugendliche und junge Erwachsene vor. Das Preisgeld beträgt 3000 Euro. Feikert absolvierte an der ASH den Masterstudiengang Praxisforschung in Sozialer Arbeit und Pädagogik. hari

