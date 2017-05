Einblicke in das Hochschulleben

Hellersdorf.

Einblicke in das Studium bietet die Alice Salomon Hochschule, Alice-Salomon-Platz 5, am Donnerstag, 1. Juni, von 10 bis 16 Uhr bei einem Tag der offenen Tür. Menschen, die Interesse an einem Studium oder einer Weiterbildung haben, können Vorlesungen und Seminare zur sozialen Arbeit, Gesundheit sowie Erziehung und Bildung besuchen. Darunter sind Seminare zu Themen wie „Prostitution und Menschenhandel“, „Rassismus und Migration“ und „Kita-Qualität aus Kindersicht“. In der Theaterwerkstatt können Kostüme anprobiert und Fotoshootings gemacht werden. Der Hochschulchor „Singin‘ Alice“ lädt zur offenen Probe ein und im Rahmen des Projektes „alice gesund“ finden Schnuppereinheiten für Yoga, Akrobatik und Entspannung statt. Mehr Informationen unter http://asurl.de/13dq.