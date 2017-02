Für jeden etwas an der VHS

Berlin: Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf.

Die Volkshochschule startete mit über 700 Kursen in das Frühjahrssemester. Für jeden ist etwas dabei, ob man eine neue Sprache lernen, Kreativität entfalten, Energie tanken oder die PC- oder kaufmännischen Kenntnisse erweitern will. Das Programmheft ist in vielen öffentlichen Einrichtungen und in der Volkshochschule, Mark-Twain-Straße 27, erhältlich sowie im Internet unter www.vhs-marzahn-hellersdorf.de einsehbar. Kontakt unter

902 93 25 90 oder per E-Mail an infovhs@ba-mh.berlin.de