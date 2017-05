Regenbogenkita feiert Jubiläum

Hellersdorf.

Die Evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 18. Juni, das 25-jährige Bestehen ihrer Regenbogenkita. Auf dem Kita-Gelände an der Adorfer Straße 8 wird das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Neben Spiel- und Bastelangeboten und einer Theateraufführung gibt es weitere Überraschungen. Das Fest dauert bis gegen 14 Uhr. In der Kita werden derzeit 145 Kinder von 27 staatlich anerkannten Pädagogen betreut. Die Betreuung erfolgt in zwölf Gruppen vom ersten Geburtstag bis zum Schuleintritt. Mehr Infos unter www.evangelische-regenbogenkita.de