Sartre-Gymnasium erhält Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Berlin: Sartre-Gymnasium |

Hellersdorf. Das Jean-Paul-Sartre-Gymnasium, Kyritzer Straße 103, veranstaltet am Sonnabend, 21. Januar, von 9 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür. Lehrer und Schüler informieren Besucher in den Fachräumen über den Schulalltag und Lernangebote. Gegen 12.15 Uhr wird dem Gymnasium der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Am Sartre-Gymnasium gibt es zwei Willkommensklassen für Flüchtlingskinder. Über 85 Prozent der Schüler haben sich verpflichtet, offensiv gegen Rassismus vorzugehen. hari