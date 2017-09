Sprachkurse für Ü 50-Jährige

Berlin: VHS Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf.

Die Volkshochschule, Mark-Twain-Straße 27, bietet im Herbst neue Französisch- und Englischkurse für Ü-50-Jährige an. Der Französischkurs für Anfänger beginnt am Donnerstag, 5. Oktober, und findet bis 14. Dezember jeweils donnerstags von 14.15 bis 16.45 Uhr statt. Der Englischkurs für Anfänger beginnt am Montag, 6. November, und findet bis 29. Januar 2018 jeweils montags von 14.30 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme an beiden Kursen kostet jeweils 84,10 Euro, ermäßigt 43,60 Euro. Mehr Informationen gibt es auf www.vhs-marzahn-hellersdorf.de oder

902 93 25 90.