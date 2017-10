Vorbereitung auf Auslandsstudium

Berlin: VHS Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf.

Die Volkshochschule, Mark-Twain-Straße 27, bietet einen Vorbereitungskurs Englisch für das Auslandsstudium an. Er bereitet auf den sogenannten Toefl-Test (test of english as a foreign language) vor und ist Voraussetzung für die Einschreibung an einer Hochschule in den USA und anderen englischsprachigen Ländern. In dem Kurs erwerben die Teilnehmer die entsprechenden Kenntnisse im Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben. Die erste von 32 Unterrichtsstunden findet am Freitag, 10. November von 14 bis 17.15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 35,10 Euro plus Kurs-Unterlagen von fünf Euro. Mehr Informationen gibt es unter

902 93 25 90/85.