Polizeidirektion informiert über Diebstahlschutz

Berlin: U-Bahnhof Hellersdorf |

Hellersdorf. Unter dem Motto "Sicher durch den Tag!" führt die Polizeidirektion 6 gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) am Donnerstag, 16. November von 13 bis 17 Uhr eine Präventionsaktion zum Thema „Sicherheit im Alltag“ durch. An einem Informationsstand im U-Bahnhof Hellersdorf beraten Beamte der Direktion und geben Tipps zum Schutz vor Diebstahl und Einbruch sowie zum richtigen Helferverhalten. Zudem klären sie mit Mitarbeitern der BVG in Bahn und Bussen der Umgebung die Fahrgäste über sinnvolles Reagieren in Konfliktsituationen auf. Weitere Informationen rund um das Thema Prävention erhalten Sie unter 46 64 60 42 50.