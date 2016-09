30. Hellersdorfer Erntefest

Hellersdorf. Als das erste Hellersdorfer Erntefest am 27. und 28. September 1986 veranstaltet wurde, konnte man noch von bäuerlichem Leben in Hellersdorf sprechen.

2016 weisen nur noch geringe Merkmale auf diese Vergangenheit hin. Gefeiert wird aber immer noch, mittlerweile bereits das 30. Erntefest Hellersdorf. Durch die Einbringung einer einmaligen Sammlung von bäuerlichen Groß- und Kleingeräten konnte das Fest seine Tradition erhalten.Auf dem Alice-Salomon-Platz wird ein großes Bühnenprogramm geboten. Mit von der Partie sind unter anderem die Blasmusikfreunde Köpenick, das Tanzensemble Regenbogen und die Marzahner Promenadenmischung. Der Zirkus Samel kommt mit einer Kindershow und natürlich gibt es Frühschoppen und jede Menge Musik zum Tanz, unter anderem Country von Quarter House und Partyhits von Music & Voice.Auf der Festmeile präsentieren sich Kunsthandwerker, Händler, Gastronomen, Schausteller, Handwerker, ein Autoskooter, eine Mini-Achterbahn, eine Riesenrutsche, Kinderkarusselle und weitere Attraktionen.Am Sonnabend, 24. September, wird ein Boxring auf der Hellersdorfer Straße, Ecke Janusz-Korczak-Straße aufgebaut. Dort findet das traditionelle Boxspektakel vom SC Boxring Eintracht Berlin statt.Um zirka 21 Uhr startet von der Open Air Bühne in der Hellen Mitte dann der Lampionumzug, dieser wird vom Marzahner Fanfahrenzug begleitet. Und um genau 22 Uhr wird das große Hellersdorfer Feuerwerk gezündet.

Geöffnet ist das Hellersdorfer Entefest am 23. September von 14 bis 22 Uhr, am 24. September von 10 bis 23 Uhr und am 25. September von 10 bis 20 Uhr.