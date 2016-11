Adventskonzert in der Kirche

Hellersdorf.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hellersdorf lädt am Sonnabend, 10. Dezember, um 17 Uhr zu einem Adventskonzert in die Kirche ihres Gemeindezentrums, Glauchauer Straße 7, ein. Unter Leitung der Kirchenmusikerin Sigrid Jurgeit bringt der Gemeindechor eine Weihnachtskantate von Franz Tuma (1704 – 1774) sowie ein geistliches Konzert von Johann Kerrl (1627 - 1693) zu Gehör. Als Solisten treten Luisa Schäfer (Sopran) und Rainer Jurgeit (Bass) auf. Die Sänger werden von einem kleinen Orchester begleitet. Kinder der Kolibri-Grundschule und der evangelischen Gemeinde führen ein musikalisches Krippenspiel auf. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos und Kontakt unter991 80 13 und per E-Mail an ev-kg-hellersdorf@t-online.de