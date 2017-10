Erzählende Bäume

Pflück' Dir eine Geschichte

Diesmal ließ das Wetter die Gartenakteure nicht im Stich. Am 29.09.2017 erzählten Bäume Geschichten und Märchen. Dafür bekamen sie von kleinen und großen Bastlern Gesichter angepasst. Einige Masken schmückten auch die Bastelnden selbst. Als das Märchen „Vom Baum, dem Pilz und den drei wundersamen Vögeln“ vorgetragen wird, lauschen alle gespannt und werkeln leise weiter.So kommen auch die andern Gäste im Haus KOMPASS neben Kaffee und Kuchen in den Genuss der von Agathe Leselust vorgetragenen Märchen.Anschließend betrat die Hellersdorfer Künstlerrunde die Bühne. In einem herbstlich bunten Reigen wurden Geschichten und Gedichte vorwiegend aus der Feder der Schreibgruppe „Wortzauber“ vorgetragen. Und das Ehepaar Inna und Gunther Wurell begeisterte wieder mit ihrem Gesang begleitet vom Pianisten Andreas Wolter. Der Bogen spannte vom Volkslied bis zur Klassik. Bei einigen Lieder konnten und durften alle im Saal mitsingen.Als sich nach anhaltenden Applaus die Türen öffneten, erwartete die Akteure und Gäste ein üppiges Bufett. Beim Schmausen wurden reichlich Komplimente für die Akteure dieser Veranstaltungsreihe verteilt und auch neue Kontakte geknüpft. Mehrfach wurde der Wunsch und die Bitte vorgetragen, so eine Veranstaltung auch im kommenden Jahr im KOMPASS weiterzuführen.Inzwischen knisterte im Garten ein Feuer und viele fanden sich zum Gedankenaustausch dort ein. Wie stets beendete ein Märchen für Erwachsene diesen gelungenen Tag der erzählenden Bäume.In diesem Jahr wird es noch einen letzten „Erzählenden Garten“ geben. Am 20.10.2017 sind alle zu einem „Märchentag“ im KOMPASS eingeladen, die Kleinen wie immer ab 14 Uhr zum Basteln und die großen Märchenliebhaber ab ca.15:30 Uhr. Agathe Leselust und Uta Ernst werden erzählend und spielend diesen Tag maßgeblich mitgestalten. Der Eintritt ist wie immer frei und jeder ist gern gesehen.Diese Veranstaltungsreihe wird unterstützt von der Stadt und Land Wohnbautengesellschaft mbH und dem Projektfonds Kulturelle Bildung des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.Herzlichen Dank dafür.