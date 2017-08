Berlin: Freilandlabor Marzahn |

Hellersdorf.

Das Freilandlabor Marzahn, Torgauer Straße 6, bietet am Montag und Dienstag, 21. und 22. August, in den Vormittagsstunden ein Ferienprogramm für Hort- und Kitagruppen an. Dabei können sie sich mit dem Leben von Dinosauriern beschäftigen, basteln, Spiele machen und experimentieren. Eine Veranstaltung dauert rund zwei Stunden. Teilnahme pro Kind zwischen zwei und drei Euro. Anmeldung unter

998 90 17.