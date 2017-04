Geführte Radtour durch den Kiez

Berlin: Rathaus Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf. Die ADFC-Stadtteilgruppe Wuhletahl lädt am Sonntag, 7. Mai, zu einer Kieztour ein. Start ist um 14 Uhr am Rathaus in Helle Mitte, Alice-Salomon-Platz 3. Von dort geht es im gemütlichen Tempo durch Hellersdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf. Am Naturschutzzentrum Schleipfuhl wird Rast gemacht und ein Vortrag gehalten. Die Tour umfasst eine Strecke von etwa 25 Kilometern und endet nach rund drei Stunden am S-Bahnhof Mahlsdorf. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. hari