Hellersdorf.

Das Naturschutzzentrum Schleipfuhl ruft zur Teilnahme am traditionellen Herbstputz in der Hönower Weiherkette am Sonnabend, 7. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf. In diesem Jahr soll auf der Streuobstwiese nahe der Louis-Lewin-Straße unter anderem Müll beseitigt, Gehölz zurückgeschnitten und wuchernde Pflanzen und Gehölze entfernt werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße, Ausgang Louis-Lewin-Straße. Kontakt und Infos unter

998 91 84.