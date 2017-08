Hobbykünstler stellen aus

Berlin: Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost |

Hellersdorf. Die Ausstellung „Bilder der Heimat“ wird am Dienstag, 5. September, im Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost, Albert-Kuntz-Straße 58, um 16 Uhr eröffnet. Die Bilder und Fotos sind Ergebnis eines Aufrufs an Hobbykünstler aus dem Bezirk. Eine Jury wird die besten Arbeiten noch am selben Abend auswählen und auszeichnen. Anschließend ist die Ausstellung bis 5. November Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 17 Uhr zu besichtigen. hari