Jazzlegende trifft auf Jungstar

Hellersdorf.

Ruth Homann ist am Sonnabend, 12. November, um 19.30 Uhr zu Gast bei Lukas Natschinski im Kulturforum, Carola-Neher-Straße 1. Der Jung-star aus einer berühmten Musikerfamilie empfängt die große alte Dame des Jazz. Das gemeinsame Konzert der 85-jährigen Sängerin und des 21-Jährigen Pianisten und Gitarristen verspricht musikalischen Hochgenuss und kurzweilig-heitere Plaudereien über Musik und den beruflichen Werdegang. Die Eintrittskarten zum Konzert kosten 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Sie können unter561 11 53 oder per E-Mail an kulturforum@kulturring.org reserviert werden.