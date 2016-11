Jubiläum der IG Modellbahn

Berlin: IG Modellbahn Hellersdorf |

Hellersdorf.

Die IG Modellbahn Hellersdorf, Stollberger Straße 49, veranstaltet am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr eine Jubiläumsausstellung. Die Interessengemeinschaft feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Gezeigt werden die große H0-Clubanlage „Neukirchen – Das Leben in der DDR - Auf und neben den Gleisen in den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts“, ein separates H0-Bahnbetriebswerk und weitere Anlagen. Für die jüngsten Besucher gibt es eine Kinderanlage. Hier können kleine und große Kinder selbst die Modell-Eisenbahn bedienen. Die große H0-Clubanlage wurde in der Sommerpause weiter digitalisiert und in einigen Details erweitert. Der Eingang ist über den Boulevard Kastanienallee gegenüber „Janny`s Eis“. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro für Erwachsene, ein Euro für Kinder und Familien sieben Euro. Mehr Informationen auf www.ig-modellbahn-hellersdorf.de