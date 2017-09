Kunst von Kindern erzielt 1780 Euro

Berlin: Ausstellungszentrum "Pyramide" |

Hellersdorf.

Die Versteigerung von Werken der Ausstellung „Lebens(t)räume“ hat 1780 Euro erbracht. Rund 100 Arbeiten von Kindern aus Familien aus dem Bezirk, die in schwierigen sozialen Verhältnissen leben, waren zuvor im Ausstellungszentrum Pyramide, Riesaer Straße 94, zu sehen. Der Ertrag der Versteigerung ging zu einer Hälfte an die jungen Künstler selbst, die andere Hälfte an den Förderverein der Pusteblume-Grundschule, Kastanienallee 118, der davon Spielgeräte für den Außenbereich der Schule kaufen will.