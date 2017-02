Lachen mit dem Seniorenkabarett

Berlin: Haus am Beerenpfuhl |

Hellersdorf. Das Seniorenkabarett „Die alten Schachteln“ gastiert am Freitag, 3. März, im Haus am Beerenpfuhl, Tangermünder Straße 30. Die Laienkabarettisten aus dem Bezirk zeigen um 16.30 Uhr ihr Programm „Nein, danke!“. Sie greifen in ihren Sketchen Probleme des Alltagslebens vor allem aus der Sicht von Senioren auf und bringen sie mit scharf gewürztem Humor auf die Bühne. Die Eintrittskarten kosten fünf Euro, mit anschließendem Abendbuffet 16,50 Euro. Einlass ist ab 16 Uhr. Anmeldung unter 97 99 22 81 15 oder per E-Mail an veranstaltung@beerentreff.de. hari