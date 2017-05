Landschaften des Südens

Berlin: Bibliothek Kaulsdorf-Nord |

Hellersdorf. Unter dem Titel „Südliche Landschaften“ wird am Donnerstag, 1. Juni, um 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Kaulsdorf-Nord, Cecilienplatz 12, eine Ausstellung von Hans-Joachim Hoffmann eröffnet. Die Bilder vermitteln Eindrücke, die der Marzahner Künstler auf Reisen rund um das Mittelmeer fand. Hoffmann ist gelernter Heizungsinstallateur, hat aber auch als Rockmusiker sein Geld verdient. Seit seiner Kindheit erhielt er Zeichenunterricht, er besuchte an der Volkshochschule Kurse und erweiterte seine Fähigkeiten im Rahmen der Pankower Künstlergruppe „Palette Nord“. Die Ausstellung ist bis 31. August zu sehen. Öffnungszeiten sind Mo, Di, Do von 12 bis 19 Uhr und Mi, Fr von 9 bis 13 Uhr. hari